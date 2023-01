SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador paulistano Fernando Holiday (Republicanos) entrou com representação junto ao Ministério Público Federal contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, em razão de ligações com milicianos do Rio de Janeiro.

Estas relações, afirma o vereador, "carecem de maior informação para evitar eventual afronta aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública".

Conforme revelou a Folha, a ministra, também conhecida como Daniela do Waguinho, teve apoio de diversos líderes ligados a milícias em sua base eleitoral, o município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O elo ameaça a permanência dela no cargo.

Na peça enviada ao MPF, Holiday "solicita a abertura do competente procedimento para apuração de eventuais irregularidades e/ou envolvimento da ministra com a milícia".

Ex-integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), Holiday disputou a eleição para deputado federal pelo Novo, mas não se elegeu. Ele recentemente se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi acusado de ter ligações com milícias ao longo do mandato.