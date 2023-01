BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso.

No Twitter, Pacheco disse que conversou com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), que lhe garantiu que "está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação".

"Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", escreveu.