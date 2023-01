SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes golpistas que invadiram o STF (Supremo Tribunal Federal) arrancaram uma porta com a inscrição do ministro Alexandre de Moraes e a exibiram como se fosse um troféu em grupos no Telegram.

A porta, ao contrário do que os responsáveis pela depredação apregoam, não é do gabinete de Alexandre, mas do armário onde suas togas são guardadas, junto ao plenário.

Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e relator do inquérito das fake news, o ministro é visto como o principal inimigo pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).