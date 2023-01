BRASÍILA, DF (FOLHAPRESS) - Militantes bolsonaristas que invadiram neste domingo (8) o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal) depredaram instalações e chegaram a pichar nas janelas do tribunal a frase "perdeu, mané".

As imagens dos atos mostram os manifestantes circulando livremente pelo interior dos prédios em diferentes andares, inclusive pela rampa interna do Palácio do Planalto --usada pelo presidente da República e ministros durante a chegada a eventos solenes.

Os manifestantes foram vistos com acesso livre pelo interior dos prédios, inclusive próximo ao gabinete da Presidência da República, mesmo após terem quebrado janelas e outros itens, jogarem cadeiras para fora e usarem mangueiras de incêndio para inundar os locais. Pichações também foram feitas nas janelas do STF.

No STF, a frase "perdeu, mané" faz alusão a uma resposta dada pelo ministro do tribunal Luís Roberto Barroso a um bolsonarista após ser hostiliem Nova York.

FRACASSO EM DESMOBILIZAÇÃO

O governo federal tem fracassado na tentativa de desmobilizar os acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília.

Manifestantes se mobilizam em frente a prédios militares desde a vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem um golpe contra o petista.

Na última quarta-feira (4), o ministro da Justiça, Flávio Dino, havia afirmado que "até sexta-feira", 6 de janeiro, as mobilizações antidemocráticas seriam resolvidas.