SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A onda golpista deste domingo (8) que atropelou a Praça dos Três Poderes, em Brasília, resultou em um monte de entulhos, cacos de vidros e destruição no interior do Palácio do Planalto, STF (Supremo Tribunal Federal) e Congresso Nacional.

Enquanto extremistas se vangloriavam por terem produzido o caos, a área interna da sede dos poderes estava envolta numa nuvem de gás lacrimogêneo. No lado de fora, um policial da cavalaria era cercado por manifestantes, derrubado e agredido por pessoas que seguravam pedaços de pau.

COMO A SITUAÇÃO CHEGOU A ESTE PONTO?

Durante a semana bolsonaristas foram convocados para invadir a Praça dos Três Poderes. Ônibus de diferentes estados chegaram neste sábado (7) no acampamento em frente ao QG do Exército.

No começo da tarde, os extremistas saíram em passeata afirmando que invadiriam Congresso, STF e Planalto.

Havia um contingente pequeno de PMs protegendo a Esplanada dos Ministérios, facilmente superado pelos golpistas.

Os extremistas invadiram os alvos sem que o governo federal e do Distrito Federal enviassem reforço

CONGRESSO NACIONAL

As sedes da Câmara dos Deputados e do Senado foram o primeiro alvo. O acesso dos extremistas foi tamanho que um homem sentou na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados e fingia assinar leis. No entorno, outros golpistas estavam festejando a entrada no local. Esta comemoração incluiu vandalismo:

- Presentes de autoridades estrangeiras foram saqueados;

- Fogo ateado no Salão Verde;

- Congresso inundado por causa da água usada para apagar o incêndio;

- Destruição de obras de arte;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

As provas da depredação foram produzidas pelos próprios manifestantes, que gravavam imagens em meio a gritos efusivos de comemoração. Os golpistas chegaram ao ponto de arrancar a porta da sala onde o ministro Alexandre de Moraes guardava a toga e colocar a imagem nas redes sociais. A depredação inclui:

- Brasão da República arrancado

- Cadeira dos ministros retiradas do local e colocadas em frente do STF

- Palácio do Planalto

- Crucifixo arrancado da parede do STF

- Destruição do busto de Ruy Barbosa

- Vidros quebrados

- Móveis destruídos

- Poltronas colocadas do lado de fora