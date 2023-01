BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - As forças de segurança começaram a retomar o controle do Congresso Nacional, invadido na tarde deste domingo (8) por terroristas de extrema direita que defendem um golpe militar.

Há relatos de muitas bombas disparadas contra os extremistas, inclusive de um helicóptero.

A invasão do Congresso foi iniciada por volta das 14h30 e transmitida ao vivo por influenciadores bolsonaristas que participavam dos atos terroristas. Criticado por autoridades do Executivo Federal, do Congresso e do Judiciário, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou o emprego da tropa de choque após mais de uma hora de desordem na Praça dos Três Poderes.

A tropa de choque só chegou ao local após as 16h, quase 2 horas depois do início das invasões -O STF e o Palácio do Planalto também foram invadidos.

Enquanto o prédio do Congresso Nacional é desocupado pelos policiais, os terroristas gritam "assassinos", "traidores" e vaiam os helicópteros que sobrevoam a Esplanada.

Outro grupo de bolsonaristas passou a rezar na Praça dos Três Poderes.

Também foi acionada o Regimento de Polícia Montada da PM-DF. Um vídeo nas redes sociais mostrou um dos policiais a cavalo sendo cercado e agredido por dezenas de extremistas.