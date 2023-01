BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do governo dizem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou intenção e deve ir ao Palácio do Planalto ainda na noite deste domingo (8).

O prédio, que foi invadido e depredado por manifestantes, passa no momento por uma varredura antibombas, segundo um ministro.

Lula chegou a ser desaconselhado a ir para que as forças de segurança pudessem fazer a busca por explosivos, além de perícias no local. Mesmo assim, deve ir ao Planalto, de acordo com um aliado.

A sala do presidente não foi invadida. Já a da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, foi depredada.

Lula havia viajado para Araraquara (SP) neste domingo para analisar os danos causados pelas intensas chuvas no município nas últimas semanas, mas retornará a Brasília ainda neste domingo. Ele transformou a prefeitura em gabinete de crise para avaliar atos golpistas.