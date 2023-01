PIRACICABA, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O empresário Rodrigo Silva, de 47 anos, um dos filhos do deputado estadual reeleito por São Paulo Rafael Silva (PSD), foi preso em flagrante em Ribeirão Preto (SP) na noite de sábado (07), após ter atropelado um homem em frente a um bar.

De acordo com informações obtidas pelo boletim de ocorrência (BO), o carro dirigido por Rodrigo atingiu a vítima, de 30 anos, por volta das 21h50. O homem foi socorrido com ferimentos na cabeça e encaminhado para um hospital da cidade. Ele passa bem.

Ao deixar o veículo, Rodrigo Silva apresentava dificuldades para falar e estava com os olhos avermelhados, sinais que caracterizam embriaguez, aponta o BO.

Os policiais militares ainda informaram que o filho do parlamentar disse não se recordar do que aconteceu e o convidaram a realizar o teste do bafômetro, mas ele não aceitou.

Rodrigo foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde teve constatada a embriaguez após exame médico. O empresário é irmão do deputado federal Ricardo Silva (PSD), que também foi reeleito nas últimas eleições.

O registro não informa as circunstâncias do acidente. Além de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, o empresário responde por tentativa de fuga. Rodrigo passou por audiência de custódia neste sábado (08).

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa do deputado Rafael Silva, que também representa a família dele. Por telefone, o assessor confirmou o ocorrido, lamentou e afirmou que está se averiguando as circunstâncias do acidente. Também ressalta que todo o apoio necessário será prestado à vítima.

"Não temos detalhes ainda sobre como esse fato ocorreu. A família toda está muito triste com a situação. Rodrigo é um homem de quase 50 anos, empresário, dono de um bar e tem suas próprias condutas. Os deputados não têm relação com o caso. Tanto que, Rafael, por exemplo, estava na casa dele quando recebeu a notícia. Prestaremos todo o apoio necessário a vítima e sua família", disse o assessor.

Ainda segundo ele, Rodrigo prestou os esclarecimentos necessários às autoridades policiais e no momento encontra-se liberado e em sua casa.

A reportagem entrou em contato com o advogado de Rodrigo, Ricardo Vasconcelos, para mais detalhes, mas não obteve retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.