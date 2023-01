Atenção, editores (as).

Diferentemente do que constava na matéria "Lira defende punir deputado que incentivou ataque golpista, mas isenta 3 eleitos", publicada hoje, às 11h42, a deputada eleita Clarissa Tércio é do PP, não do PL. A informação foi corrigida, e um novo texto, publicado.

Tags:

Correção