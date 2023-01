SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Comunicação da Presidência da República usou em um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postado em sua conta oficial no Twitter, uma melodia que é frequentemente entoada pela militância em atos políticos e de campanha.

As notas musicais são as mesmas do grito de guerra "olê, olê, olê, olá... Lula, Lula...", que acompanha o petista desde o início de sua carreira política. Elas podem ser ouvidas ao final de um vídeo de 1 minuto de duração postado nesta quinta-feira (19), com trecho de entrevista concedida pelo presidente à GloboNews.

A Secretaria de Imprensa da Presidência afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que não tem planos de se valer do mesmo recurso outras vezes. Questionada sobre o uso da referência de campanha em uma postagem oficial, a Presidência não se manifestou.