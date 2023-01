BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (20) a pedido da PGR (Procuradoria-geral da República). Os alvos são o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Sousa Oliveira.

Ibaneis está afastado do cargo por 90 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Os alvos são investigados em inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades responsáveis pela segurança no DF no dia dos ataques às sedes Três Poderes promovidos pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A apuração na PGR está a cargo do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. A coordenação é do subprocurador Carlos Frederico Santos.