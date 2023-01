BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de se dividir sobre o Ministério das Cidades, a bancada do MDB na Câmara disputa agora a indicação para a Secretaria de Habitação, responsável pelo Minha Casa Minha Vida, uma das principais apostas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro Jader Filho tem dito a interlocutores não abrir mão do engenheiro Hailton Madureira de Almeida, servidor de carreira do Tesouro Nacional. Ele também foi secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia na gestão de Adolfo Sachsida.

Almeida chegou a ser nomeado para o posto na última sexta-feira (20), mas uma portaria na segunda-feira (23) tornou a publicação sem efeito.

A Casa Civil afirma que houve um erro operacional. Hailton foi nomeado no Ministério do Desenvolvimento Regional, que não existe mais, e ainda aguarda a liberação do Tesouro

Mas a movimentação foi suficiente para a bancada voltar à carga para emplacar o ex-ministro Maurício Quintella Lessa ao cargo. A articulação é atribuída ao líder na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), próximo do senador Renan Calheiros (AL).

Lessa foi ministro pelo antigo PR (atual PL) e, em 2016, abriu mão da liderança do partido na Câmara para articular e votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Procurado, Lessa disse não haver clareza ainda sobre situação no ministério.

A indicação de Jader Filho para o ministério já havia sido motivo de disputa interna no MDB. Parte trabalhava pela indicação de José Priante (PA), mas o governador Helder Barbalho (PA) venceu a queda de braço e emplacou o irmão.