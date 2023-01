SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSD acertou a filiação das senadoras Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Mara Gabrilli (PSDB-SP), e com isso chegará à eleição para o comando da Casa, em 1 de fevereiro, com uma bancada de 15 parlamentares.

A expectativa é que ambas formalizem sua entrada na legenda presidida por Gilberto Kassab até este sábado (28). A filiação de Mara foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

Com isso, o PSD se consolida com a maior bancada do Senado, o que é visto como um impulso para a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O PL, que lançou Rogério Marinho (RN), tem 13.

A legenda começará a próxima legislatura com 16 senadores. Isso porque Jussara Lima (PI), suplente de Wellington Dias (PT), assumirá em 2 de fevereiro, com o retorno do titular do mandato para o Ministério do Desenvolvimento Social.