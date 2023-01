SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos grandes nomes do bolsonarismo em 2018, a deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP) culpou, entre outros fatores, a atual legenda pela derrota nas urnas. A afirmação foi feita em entrevista ao Metrópoles.

Segundo a parlamentar, o "desgaste" do PSDB a "puxou para baixo" na disputa de 2023.

"Acho também que foi uma âncora na minha eleição", destacou.

Ela disse ainda que a legenda saiu menor das urnas no último pleito e que ainda não decidiu se seguirá no PSDB para as próximas eleições. Para ela, o partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deveria se reformular, ser "refundado com gente nova e jovem no comando".

EX-DEFENSORA DE BOLSONARO

A deputada, que foi uma das grandes defensoras de Jair Bolsonaro no período eleitoral e durante parte do seu mandato entre 2018 e 2019, somou ainda o clã Bolsonaro aos motivos de estar fora do Congresso a partir de 2023.

Após uma série de desgastes no antigo partido, o PSL, Joice rompeu com o governo quando este estava "no auge da popularidade" e, partir disso, afirmou ter sido alvo de ataques constantes do chamado"gabinete do ódio".

A parlamentar declarou que pagou um preço muito alto por isso. Ela classificou Bolsonaro como uma "criatura monstruosa" e disse que ele "estava tentando trazer uma ditadura para o Brasil".

Para 2014, Joice afirma que é "provável" que se candidate à prefeitura da capital paulista e criticou o governo do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que assumiu após a morte do seu sucessor, Bruno Covas (PSDB).

Ela o classifica como um prefeito "que não fez nada" e está "empurrando com a barriga".

LIBERAL

Joice analisou o cenário político da cidade de São Paulo para as próximas eleições e diz que do outro lado deve estar um [Guilherme] "Boulos [PSOL] da vida", que classificou como esquerda mais extrema.

"Apesar de vestir essa roupinha Boulos paz e amor. A gente sabe que não é isso".

Joice afirma que falta "gente liberal de centro-direita que possa oferecer uma alternativa para a população".