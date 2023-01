SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira reunião de bancada como senador na noite desta segunda-feira (30), Sergio Moro (União-PR) fez mistério com relação ao seu voto para a presidência do Senado.

O encontro com os parlamentares do União Brasil selou a escolha de Efraim Filho (PB) como líder da bancada e encaminhou para o apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Efraim fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a articulação busca garantir o apoio ao aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O único presente que manifestou objeção ao mineiro foi Alan Rick (AC), que declarou já ter firmado compromisso com o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Estavam presentes ainda os senadores Rodrigo Cunha (AL), Soraya Thronicke (MT) e Professora Dorinha (TO), apoios que o grupo de Marinho pretende arregimentar.

A eleição para a Mesa Diretora acontece nesta quarta-feira (1°) e Davi Alcolumbre (União-AP), um dos principais articuladores de Pacheco, trabalha pela unidade do seu partido partido.

Interlocutores do ex-presidente do Senado afirmam que ele não desistiu de conquistar, inclusive, o voto de Moro.