SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da Câmara dos Deputados entre 2016 e 2021, Rodrigo Maia assume nesta quinta-feira (2) a presidência da CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras), que reúne algumas das principais entidades do setor.

Ele terá mandato de três anos e representará a confederação nas discussões sobre a agenda econômica do país.

"Estamos vivendo uma revolução sem precedentes no setor, em todos os segmentos. O ecossistema financeiro é uma grande alavanca para o desenvolvimento. Precisamos dialogar com os Poderes e a sociedade", diz Maia, que não disputou a eleição no ano passado, após seis mandatos consecutivos como deputado federal.

A CNF foi criada em 1985. Entre seus filiados estão Febraban (Federac?a?o Brasileira de Bancos), B3, Anbima (Associac?a?o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ABBC (Associac?a?o Brasileira de Bancos), Abecip (Associac?a?o Brasileira das Entidades de Cre?dito Imobilia?rio e Poupanc?a), ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais), Abel (Associação Brasileira de Empresas de Leasing), Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores) e Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços).

Após deixar a presidência da Câmara, Maia foi nomeado secretário estadual em São Paulo no governo de João Doria, em uma pasta responsável por investimentos e parcerias com a iniciativa privada.