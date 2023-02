SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Graças à gastança desenfreada do Chelsea, que provocou uma completa revolução no seu elenco ao contratar nada menos que oito reforços, a recém-encerrada janela de transferências de janeiro foi a segunda maior de todos os tempos.

Só no primeiro mês de 2023, o Mercado da Bola internacional movimentou um total de 1,6 bilhão de euros (R$ 8,8 bilhões), um crescimento de 45,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Contando todas as janelas de janeiro da história, somente em 2018 o fluxo de transações superou o desta temporada. Na ocasião, negócios marcantes, como as idas de Philippe Coutinho e Virgil van Dijk para Barcelona e Liverpool, respectivamente, levaram ao patamar de 1,7 bilhão de euros (R$ 9,4 bilhões, na cotação atual).

Nesta temporada, o Chelsea bateu o recorde de clube que mais investiu em contratações em um Mercado da Bola do inverno europeu. Impulsionado pela ambição do seu novo dono, o norte-americano Todd Boehly, o time inglês investiu 329,5 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão).

O valor equivale a 20% de todo o montante de dinheiro movimentado pelas transferências da janela de janeiro. Ele supera também a soma dos gastos com reforços de todos os clubes que disputam a primeira divisão de Espanha, Itália, Alemanha e França, quatro dos cinco campeonatos nacionais mais endinheirados do planeta.

Não à toa, cinco dos dez maiores negócios de 2023 foram protagonizados pelos Blues. O maior de todos foi a contratação do meia Enzo Fernández, destaque da Argentina na conquista da Copa do Mundo, que foi tirado do Benfica por 121 milhões de euros (R$ 667, milhões).

O ucraniano Mykhaylo Mudryk (2º), os franceses Benoit Badiashile (5º) e Malo Gusto (8º) e o jovem inglês Noni Madueke (6º) também aparecem no top 10, que ficou sem nenhum jogador brasileiro.

Vale lembrar que, internacionalmente falando, a janela de janeiro tem uma relevância bem menor do que a de julho/agosto. Normalmente, ela serve apenas para ajustes pontuais nos elencos e contratações de emergência para equipes que estão com desempenho abaixo do esperado.

Por isso, a diferença de valores e volume de negócios entre os dois períodos costuma ser brutal. No começo dessa temporada, o Mercado da Bola global movimentou 6 bilhões de euros (R$ 33,2 bilhões), marca muito distante da atingida neste começo de 2023.

Ao contrário das principais ligas nacionais da Europa, o Brasil tem na janela de janeiro seu mais expressivo período de registro de atletas e formação de elencos. Por aqui, a janela para a chegada de reforços vindos de outros países permanecerá aberta até 3 de abril. Já as transações entre dois clubes nacionais não têm nenhum tipo de restrição de datas.

Os 10 reforços mais caros da janela

1- Enzo Fernández (ARG, Chelsea): 121 milhões de euros

2 - Mykhaylo Mudryk (UCR, Chelsea): 70 milhões de euros

3 - Anthony Gordon (ING, Newcastle): 45,6 milhões de euros

4 - Cody Gakpo (HOL, Liverpool): 42 milhões de euros

5 - Benoit Badiashile (FRA, Chelsea): 38 milhões de euros

6 - Noni Madueke (ING, Chelsea): 35 milhões de euros

7 - Vitinha (POR, Olympique de Marselha): 32 milhões de euros

8 - Malo Gusto (FRA, Chelsea): 30 milhões de euros

9 - Georginio Rutter (FRA, Leeds United): 28 milhões de euros

10 - Jakub Kiwior (POL, Arsenal): 25 milhões de euros

Kamaldeen Sulemana (GAN, Southampton): 25 milhões de euros

TOTAL: 1,6 bilhão de euros

Os 10 brasileiros mais caros

1 - Danilo (Nottingham Forest-ING): 20 milhões de euros

2 - João Gomes (Wolverhampton-ING): 18,7 milhões de euros

3 - Gerson (Flamengo): 15 milhões de euros

4 - Andrey Santos (Chelsea-ING): 12,5 milhões de euros

5 - Jeffinho (Lyon-FRA): 10 milhões de euros

6 - Evander (Portland Timbers-EUA): 9,5 milhões de euros

7 - Abner (Betis-ESP): 7 milhões de euros

Ayrton Lucas (Flamengo): 7 milhões de euros

9 - Matheus Martins (Udinese-ITA): 6 milhões de euros

10 - Marcão (Al Ahli-ARA): 4,5 milhões de euros

Wanderson (Internacional): 4,5 milhões de euros

Os 10 clubes que mais gastaram

1 - Chelsea (ING): 329,5 milhões de euros

2 - Southampton (ING): 63,3 milhões de euros

3 - Arsenal (ING): 60,3 milhões de euros

4 - Bournemouth (ING): 56,2 milhões de euros

5 - Newcastle (ING): 49,4 milhões de euros

6 - Liverpool (ING): 42 milhões de euros

7 - Leeds United (ING): 41,2 milhões de euros

8 - Olympique de Marselha (FRA): 40 milhões de euros

9 - Wolverhampton (ING): 38,5 milhões de euros

10 - Leicester (ING): 31 milhões de euros

As 10 ligas que mais investiram

1 - Campeonato Inglês: 829,8 milhões de euros

2 - Campeonato Francês: 131,4 milhões de euros

3 - Campeonato Brasileiro: 91,7 milhões de euros

4 - Campeonato Alemão: 68,3 milhões de euros

5 - Major League Soccer (EUA): 57,6 milhões de euros

6 - Campeonato Argentino: 34 milhões de euros

7 - Campeonato Espanhol: 31,9 milhões de euros

8 - Campeonato Italiano: 31,2 milhões de euros

9 - Campeonato Inglês (2ª divisão): 28,3 milhões de euros

10 - Campeonato Português: 27,3 milhões de euros