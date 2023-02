SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputado federal empossado nesta quarta-feira (1º), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ) disse que os parlamentares do partido vão formar um "grupo bom de porrada" na Câmara.

A expressão foi utilizada durante conversa dele com o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) dentro do plenário da Câmara, testemunhada por pessoas que estavam no local.

No diálogo, Ferreira demonstrava preocupação com a possível derrota de Rogério Marinho (PL-RN) na eleição para a presidência do Senado, que acabou se confirmando.

Em resposta, Pazuello disse que ainda está calado, mas otimista. Ele foi o segundo mais votado no Rio de Janeiro, atrás apenas de Daniela Carneiro (União Brasil), que hoje é ministra do Turismo de Lula (PT).

Já Ferreira foi o campeão de votos para deputado federal no Brasil na eleição passada.