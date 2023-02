- Rio: deputados estaduais eleitos tomam posse na Alerj

Os 70 deputados estaduais que foram eleitos no ano passado tomaram posse nesta quarta-feira (1º) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia foi no antigo plenário, no Palácio Tiradentes, que está sendo revitalizado e se tornará um centro cultural ainda este ano. (https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-01/predio-historico-da-alerj-sera-transformado-em-centro-cultural)

A sessão foi presidida pelo deputado Carlos Minc (PSB), decano da Casa, que iniciará seu 10º mandato. A Alerj conta com uma renovação de 45,7% de suas cadeiras, com 32 novos parlamentares e 38 reeleitos.

“Eu espero que a Alerj esteja lutando na defesa da democracia. O golpe não deu certo, mas os golpistas não sossegaram. A Alerj tem que ser um bastião de defesa da democracia. Os ataques não deram certo, mas as teses conspiratórias não morreram. Devemos ficar alertas”, disse Minc em entrevista a jornalistas, após a posse.

Entre os parlamentares estreantes, está a deputada Dani Balbi (PCdoB), primeira deputada transsexual a assumir um mandato na Casa. Ela destacou quais serão suas principais bandeiras de luta e reconheceu que enfrentará resistência entre alguns parlamentares de direita, de tendência conservadora.

“A presença das demandas das mulheres trans e travestis no espaço e a vocalização da luta por cidadania, que passa pelo acesso ao mercado de trabalho e pelas demandas por escolarização. No estado do Rio, a gente estima que 15 mil pessoas se declarem transsexuais e travestis. Eu imagino que sim [haverá preconceito dos parlamentares]. O que é uma pena, porque o exercício de uma legislatura deveria ser baseado na garantia da liberdade de expressão. Mas eu tenho a convicção de que com a justeza, a força da pauta e a seriedade do nosso mandato nós conseguiremos grandes vitórias”, disse Balbi.

Os deputados voltam a se reunir nesta quinta-feira (2), às 15h, também no Palácio Tiradentes, para a eleição da Mesa Diretora e do presidente da Assembleia. Os eleitos terão um mandato de dois anos.

Tags:

Alerj | Política | posse de deputados estaduais | Rio de Janeiro