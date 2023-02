SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (2) durante sessão parlamentar que a denúncia que o colega Marcos do Val fez não configura "nenhuma espécie de crime". Na quarta (1), do Val disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou envolvê-lo em uma tentativa de golpe para mudar o resultado da eleição.

"Ele [do Val] já havia me relatado o que tinha acontecido, que seria trazido a público, mas numa linha de que essa reunião que aconteceu seria uma tentativa de um parlamentar de demover pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo inaceitável, absurdo e ilegal", disse ele no Plenário do Senado.

A Polícia Federal pediu hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) para ouvir do Val sobre as declarações dele.

O QUE DISSE MARCOS DO VAL?

Em entrevista à revista Veja, o senador relatou que se reuniu com o ex-presidente e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) no Palácio da Alvorada.

O plano era de que alguém do círculo de confiança de Bolsonaro se aproximasse de Moraes e gravasse o ministro do STF, na tentativa de captar algo comprometedor para prendê-lo e impedir a posse de Lula.

Três dias depois, no entanto, conforme mensagens obtidas pela revista, do Val enviou uma mensagem a Moraes pedindo para falarem pessoalmente. Ele teria contado todo o plano ao ministro. Após a reunião, do Val respondeu Silveira que não participaria da combinação.