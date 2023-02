SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministro-chefe do Gabinete Segurança Institucional durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno diz ser "mentira" qualquer envolvimento de sua pasta ou da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e tentar mudar o resultado das eleições.

"É mentira qualquer envolvimento do GSI ou da Abin, como instituições, nesse 'plano'. Eu jamais tomei conhecimento de qualquer ação nesse sentido", disse Heleno em mensagem à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O senador afirmou que, em encontro com Daniel Silveira e Bolsonaro, o ex-deputado federal propôs que ele gravasse o ministro do Supremo e tentasse arrancar dele alguma contradição que pudesse, depois, prendê-lo. O plano, segundo ele, desencadearia uma ruptura a ponto de Lula (PT) não assumir a Presidência.

Em entrevista à revista Veja, Do Val disse que Bolsonaro afirmou que o GSI e a Abin cuidariam do suporte técnico, fornecendo equipamentos de espionagem.