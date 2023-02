RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), vai reunir na segunda-feira (6) num mesmo palanque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Cláudio Castro (PL). Os dois confirmaram presença na inauguração de unidades de oftalmologia da município.

Castro já teve reuniões com o petista e vem fazendo um gradual afastamento do bolsonarismo, que marcou sua primeira gestão. Ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição do ano passado, mas evitou ataques ao petista na campanha.