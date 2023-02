SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Mario Frias (PL-SP) escolheu o lutador de MMA Matheus Serafim para trabalhar em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Em suas redes sociais, Serafim já acrescentou à sua biografia que será assessor parlamentar do ex-secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL).

O lutador é filho do empresário Antonio Francisco Serafim, que ganhou destaque como um dos nomes à frente da Fundac (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação), empresa que teve contratos de dezenas de milhões para operar a TV Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a TV Câmara, da Câmara Municipal de São Paulo. Em ambos os casos, as renovações de contrato com dispensa de licitação foram alvos de críticas.

No caso da TV Alesp, a proximidade de Antonio Serafim com parlamentares do PT, que comandava o departamento de comunicação da Casa, entrou na mira de deputados de oposição.

Em suas fotos nas redes sociais, Serafim mostra ter trânsito nos universos políticos da capital paulista e do bolsonarismo. Em São Paulo, tirou fotos com o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), e com o atual, Ricardo Nunes (MDB). Ele também aparece em retratos com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite, o vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) e outros aliados do ex-presidente.

Em março do ano passado, ele publicou foto de um encontro com Mario Frias e seu pai em São Paulo.

Frias tentou estabelecer pontes políticas com as artes marciais durante seu mandato. Em 2020, gastou R$ 39 mil de recursos públicos numa viagem de cinco dias para Nova York para tratar de um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jítsu bolsonarista Renzo Gracie.

O chefe de gabinete de Frias será o armamentista Raphael Azevedo, que ocupou a mesma função na Secretaria Especial da Cultura.