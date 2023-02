SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) manifestou neste sábado (4) solidariedade à vereadora Maria Tereza Capra (PT), cassada pela Câmara Municipal de São Miguel do Oeste (SC) por repudiar gesto considerado nazista feito por manifestantes golpistas durante um bloqueio a uma estrada na cidade em novembro.

Em nota, o ministério diz atuar para preservar a integridade física e os direitos civis e políticos da parlamentar. "A violência política e de gênero, os discursos de ódio e as ameaças antidemocráticas são e serão vigorosamente combatidas pelo MDHC, que reitera seu compromisso inabalável com Estado Democrático de Direito neste país", indica o comunicado.

O ministério diz que a vereadora tem sido atendida no âmbito do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. A nota indica ainda que ela "está sendo monitorada pela equipe federal, que adotou medidas emergenciais no intuito de mantê-la em segurança."

A vereadora foi cassada na madrugada deste sábado. Por 10 votos a 1, os vereadores consideraram que ela quebrou o decoro parlamentar ao, de acordo com o relatório da comissão de inquérito, "propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao município o crime de fazer saudação nazista e ser berço de célula neonazista".

Em uma rede social, Maria Tereza Capra criticou manifestantes que realizavam bloqueio na rodovia SC-163, em São Miguel do Oeste. O grupo, ao cantar o hino nacional, fez um gesto que lembra a saudação nazista "Sieg Heil", que significa "salve a vitória".

"Além de tudo, esses manifestantes ainda fizeram uma saudação nazista. Ergueram a mão naquela posição. Isso é repetir algum dos momentos mais dramáticos. Eu diria o pior drama que a população mundial viveu, que foi o nazismo. Milhões de judeus, milhões de pessoas foram mortas em nome de uma melhoria de raça", escreveu ela.