BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Recém-empossado deputado federal, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (PR) se posicionou contra a decisão da maioria da bancada do Podemos de aprovar a indicação de nomes para integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As indicações de Douglas Figueiredo para a presidência da Geap Autogestão em Saúde e do advogado Thiago Milhim para uma secretaria no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação foram vistas como um gesto do partido em direção ao governo.

Deltan tentou sensibilizar os colegas com o impacto negativo que as nomeações trariam para sua base. O deputado Maurício Marcon (RS), forte crítico ao governo federal, também votou contra. Ambos foram votos vencidos.

Segundo o Podemos, as indicações foram técnicas. Milhim já foi secretário de Esportes de São Paulo na gestão do tucano Rodrigo Garcia. Já Douglas Figueiredo era secretário nacional de Planejamento do Podemos.

O partido afirma ainda que, apesar das indicações, manterá sua independência -ou seja, não necessariamente a bancada de 16 deputados vai votar sempre a favor das pautas governistas.