SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai utilizar três dias da semana para se reunir com apoiadores e lideranças regionais de bairros, periferias e cidades nas quais teve votação expressiva no estado.

A iniciativa terá o nome de "Gabinete Popular" e funcionará de sexta a domingo, todas as semanas. O objetivo será o de discutir iniciativas e projetos de lei, debater a destinação de emendas parlamentares e prestar contas do mandato parlamentar. De terça a quinta-feira ele estará em Brasília, dias que concentram sessões e votações do Congresso.

Deputado mais votado no estado, Boulos recebeu a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que terá o apoio do PT em sua campanha municipal, na qual deve antagonizar com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em 2020, ele foi para o segundo turno com Bruno Covas (PSDB).