SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes morreu neste domingo (12) em São Paulo, aos 83 anos.

Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um Legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!" Post em página no Facebook do ex-governador

Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês.