SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula fez publicação nas redes sociais para lamentar a morte do ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania).

"Amazonino Mendes tinha gosto e vocação política, governando o estado do Amazonas quatro vezes, representando-o no Senado, e sendo também prefeito três vezes de Manaus", escreveu.

O ex-governador morreu neste domingo (12) aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde dezembro para tratar um quadro de diverticulite aguda (inflamação no intestino grosso) e broncopneumonia.

No Facebook, o atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) também falou sobre Amazonino e decretou luto oficial de sete dias no estado.

"Entrei para a política fazendo críticas e buscando, em grande parte das vezes, sempre ser um contraponto ao que ele e seu grupo político foram e representaram para o nosso Estado. Mas uma coisa é inegável: Amazonino foi um dos maiores líderes políticos da história do Amazonas", disse.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou que o ex-governador foi "relevante homem público".

O nome de batismo já indicava sua predestinação para se tornar um dos filhos mais ilustres do Amazonas ao ocupar, por mais de uma vez, o cargo de governador, além de ter sido senador e prefeito de Manaus."

Os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Carlos Lupi (Previdência) também se manifestaram nas redes sociais.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, desejou conforto a familiares e amigos de Amazonino.