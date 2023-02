SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer à cúpula da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que se realizará em São Tomé e Príncipe, na costa africana, em julho.

Deve ser a reestreia do brasileiro no continente, que ele priorizou em seus dois governos anteriores. O petista quer novamente ter uma ação específica para a África, dentro de sua estratégia de articulação com o chamado Sul Global.

Lula deve aproveitar a viagem para emendar visitas a outros países, como Angola e África do Sul.