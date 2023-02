SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lideranças sociais, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), desembargadores, juízes, advogados, banqueiros, empresários e empresárias e ministros do governo Lula se reuniram para um jantar em homenagem ao advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, na sexta (10).

A homenagem foi oferecida pelo advogado Fábio Tofic Simantob. Os dois são amigos desde quando estudaram na PUC-SP, e se enfrentaram em chapas adversárias para comandar o Centro Acadêmico 22 de Agosto.

"Ele me disse 'essa coisa de movimento estudantil dura três, quatro anos. Maneira porque lá na frente seremos amigos'", afirmou Simantob em seu discurso. "Ele só não previu que não nos transformaríamos em grandes amigos, mas sim em irmãos", seguiu.

Marco Aurélio, por sua vez, homenageou diversos convidados, mas especialmente o ministro Ricardo Lewandowski, pelo "legado" que deixará no STF.

Ele citou também o ministro Dias Toffoli, que estava presente, e elogiou a "coragem" dele de pautar temas controversos no tribunal na época da Operação Lava Jato, como o fim da prisão em segunda instância.

Entre os presentes estavam também o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, o banqueiro André Esteves (BTG), o desembargador Costa Wagner, do Tribunal de Justiça de SP, a ex-prefeita Marta Suplicy e seu marido, o empresário Marcio Toledo, o desembargador do STJ Sebastião Reis, os ex-ministros da Justiça José Eduardo Cardozo e Nelson Jobim, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o deputado estadual Emídio de Souza e o secretário de Justiça de SP, Fabio Prieto.

Os principais nomes lembrados para suceder Lewandowski no STF também foram convidados, e compareceram à homenagem: a desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2a Região, os professores de Direito Pedro Serrano, Lenio Streck e Manoel Caetano e a advogada Dora Cavalcanti circulavam entre diversos advogados, como Antonio Carlos de Almeida Castro (Kakay) e Antonio Claudio Mariz de Oliveira.

