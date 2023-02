"Nosso governo, o governo da presidenta Dilma Rousseff, foi deposto por um golpe; nosso maior líder, o presidente Lula, foi injusta e ilegalmente condenado, teve os direitos cassados e amargou 580 dias de prisão sem culpa", enfatizou.

Segundo Hoffman, uma frente ampla foi criada para superar "a ameaça de um retrocesso ainda maior".

“Nós do PT temos orgulho do papel que desempenhamos na construção desse movimento, reunindo aliados de sempre e adversários de para defender a democracia, com os olhos no presente e no futuro do país”, disse.

Tags:

Gleise Hoffman | Lula | Política | PT