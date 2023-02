SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), um dos vice-presidentes do PT, fez elogios públicos ao ex-ministro da Saúde e seu colega de Câmara Eduardo Pazuello (PL-RJ) nesta terça-feira (14).

Os dois se encontraram durante uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Em publicação nas redes sociais, Quaquá disse ter apreciado o "tom civilizado" do ex-auxiliar de Jair Bolsonaro (PL).

"Resolvi postar a foto nossa na reunião mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar! A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Quando o diálogo e a política falham, sobra a guerra", escreveu o deputado petista.

Na imagem compartilhada por Quaquá, ele e Pazuello podem ser vistos lado a lado, sorridentes, enquanto entrelaçam seus braços um ao outro.

"Gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele criar pontes de diálogo com os militares! Viva a democracia", afirmou ainda o deputado do PT.

Nas eleições de 2022, Eduardo Pazuello foi o segundo deputado federal mais votado pelo estado do Rio de Janeiro, recebendo 205 mil votos dos eleitores fluminenses.

Sua gestão à frente do Ministério da Saúde durante o o governo Bolsonaro ficou marcada pela crise da falta de oxigênio em Manaus e pelo incentivo do uso da cloroquina para prevenir a Covid.

O relatório final da CPI da Covid no Senado recomendou o indiciamento de Pazuello por crimes como o de epidemia com resultado em mortes, prevaricação e emprego irregular de verbas públicas.

Durante a campanha eleitoral do ano passado, o então candidato Lula (PT) chegou a citar o relatório feito pela comissão e a falar que gostaria de ver o ex-ministro ser preso pelo modo como conduziu a crise sanitária.

"É através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra de sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto neste país", disse Lula.