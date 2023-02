SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonaira Fernandes (Republicanos), secretária de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), compartilhou nas suas redes sociais nesta terça-feira (15) uma publicação em que questiona a importância do uso de máscaras contra a Covid-19.

Sonaira faz parte da ala de bolsonaristas do Governo de São Paulo, formada também por Guilherme Derrite, da Segurança Pública, Coronel Helena Reis, de Esportes, e outros nomes no segundo escalão.

No texto, a secretária cita reportagem do site Brasil Sem Medo, criado por seguidores do escritor Olavo de Carvalho, que descreve ofício em que o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Hiran Gallo, se opõe à obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em aviões e aeroportos.

"A prevenção à transmissão da c*vid 19 é uma preocupação de todos nós, mas a verdadeira ciência indica que impor à população o uso de m@scaras (que não têm eficácia comprovada) é um erro", diz o texto de Sonaira, que grafa "Covid" e "máscaras" dessa forma em tentativa de escapar dos filtros criados pelas redes sociais contra mensagens negacionistas e anticientíficas na pandemia.

O uso de máscaras é recomendado como estratégia para suprimir a transmissão do vírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Durante a pandemia, médicos e cientistas afirmaram reiteradas vezes que as máscaras tinham papel importante na estratégia para conter a disseminação da doença.

Tarcísio de Freitas foi diagnosticado com Covid-19 no domingo (12) e, em nota, disse que está trabalhando em home office. Nesta quarta-feira (15), ele sancionou projeto de lei que proíbe a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados em qualquer parte do estado.