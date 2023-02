BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, defende a regulamentação do lobby como uma forma de reverter a imagem pejorativa que envolve a atividade e dar transparência às relações governamentais.

Em reunião na terça-feira (14) com a diretoria da Abrig (Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais), o ministro afirmou que a relação entre os setores público e privado é fundamental para a democracia e para a elaboração de políticas públicas.

De acordo com relatos, ele disse que trabalharia para incluir a busca pela regulamentação no balanço dos 180 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto em novembro do ano passado sobre o tema, após 15 anos de debates.

O projeto teve relatoria do deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e usou como base projeto apresentado pelo governo Jair Bolsonaro (PL), modificado com ajuda de outra proposta que tramitava na Câmara, de Carlos Zarattini (PT-SP). O texto ainda precisa passar pelo Senado, onde pode sofrer alteração.