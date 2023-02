MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu o deputado federal e dirigente do partido Jilmar Tatto sobre o apoio da sigla a Guilherme Boulos (PSOL-SP) pela prefeitura de São Paulo em 2024.

Ao portal Metrópoles, Tatto negou que o Partido dos Trabalhadores tenha selado apoio a Boulos na próxima disputa municipal, em troca da desistência do psolista de disputar o governo do estado em 2022.

"Não (há compromisso do PT de apoiar Boulos)", disse Tatto.

Com a repercussão da fala do dirigente, Gleisi Hoffmann rechaçou a possibilidade de o PT não apoiar a candidatura de Boulos, e afirmou que "houve acordo, sim" firmado entre ela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Trabalho Luiz Marinho.

"À época [do acordo] foram bem divulgadas [as tratativas] e ninguém (no PT) questionou. Pode-se ter divergência, mas houve o acordo. E acordo é para ser cumprido", disse Hoffmann.

Guilherme Boulos era pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2022, mas desistiu de concorrer e apoiar a candidatura de Fernando Haddad. Em troca, o PT não vai lançar candidato próprio à prefeitura da capital em 2024 e apoiará o psolista.