A Câmara Municipal de Juiz de Fora firmou um acordo com o Governo de Minas Gerais para ocupar o prédio onde hoje funciona o Fórum Benjamin Colucci, cujo o terreno é de propriedade do estado e passa por obras. A previsão de conclusão das melhorias no local é para meados de 2024.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta (16), o presidente da câmara Zé Marcio Garotinho, explicou que desde 2015 a casa vem tentando junto ao estado mudar de lugar. Na época, foi cogitado uma construção de uma nova sede em um terreno do município. A obra foi orçada em torno de R$20milhões. Para que a mudança da câmara acontecesse o fórum precisava ser construído em algum lugar, portanto o município ofertou então ao estado esse terreno para a construção do fórum.

" Seria um dinheiro público alocado em um novo prédio, um novo palácio. Procuramos o Doutor Paulo Tristão que estava fazendo as tratativas iniciais para iniciar a obra do novo prédio do fórum e começamos desde então a articular uma forma de que a gente pudesse levar a sede da câmara para o prédio atual do fórum, que é uma tradição nas cidades mineiras", explicou Garotinho.

O presidente da câmara também comentou que a mudança de local é muito importante, tanto para a sociedade quanto para os cofres públicos, tendo em vista que a câmara aluga três andares do prédio onde funciona o INSS. Esse gasto, quando confirmada a mudança, não existirá mais.

"Efetivando a obra no meio de 2024 imediatamente nós passaremos para o prédio do fórum, hoje alugamos, três andares do prédio do INSS e isso é um dos ganhos que temos para essa transferência para o fórum. É muito importante para a câmara municipal e para toda sociedade a ampliação desse espaço que vai possibilitar um conforto da sociedade e da demanda municipal".

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, explicou o suporte que a cidade deu para que essa transação possa acontecesse.

"A prefeitura cedeu um terreno ao estado, para a construção do fórum, orçado em R$23milhões, então temos aqui uma equivalência nessa transação e é necessário que seja assim para que a Assembleia Legislativa faça a permuta pois é uma permuta. Então são R$23milhões que o município de Juiz de Fora está permutando com o estado para que no terreno do estado funcione a câmara e no terreno do município o fórum. Felizmente esse é um histórico final feliz", explicou Margarida.

O Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Mateus Simões, ao lado do Deputado Estadual Noraldino Júnior, do Vereador Bonecão e do presidente da Câmara Municipal, Garotinho, garantiu que por parte do estado o acordo será firmado.

"Estou aqui como estado pra poder entregar ao uso da Câmara Municipal o fórum. Temos a expectativa que a câmara possa ir pra lá pra poder desenvolver melhor as suas atividades" garantiu Simões em vídeo exibido na coletiva.

O Deputado Estadual, Noraldino Júnior, que participou ativamente para que a mudança da câmara acontecesse se mostrou bastante satisfeito com o acordo firmado e frisou a importância do novo espaço da casa.

"Essa mudança vai trazer benefícios não só para a Câmara Municipal que agora na próxima legislatura terá 23 vereadores, mas também para toda sociedade, uma vez que a ampliação daquele espaço vai possibilitar uma participação popular e o maior conforto da população que vem em uma aproximação significativa para que as demandas seja levadas até o executivo, ou que as demandas estejam aportadas pelo legislativo", comemorou o deputado.

Paulo Tristão também garantiu que a câmara terá uma economia considerável com a mudança de local.

"Não sabemos quanto a câmara vai gastar, mas o que podemos adiantar é que normalmente os fóruns não costumam levar seu mobiliário, não costuma fazer a mudança de mobiliário, de ar condicionado, se isso de fato acontecer, que eu acho que vai acontecer, creio que câmara terá uma economia considerável em relação a isso, pois ele estará apto a funcionar", explicou o Juiz.

Garotinho completou.

"Então é praticamente estacionar o caminhão na porta e atravessar o Parque Halfeld.

Para que o negócio seja concretizado a aprovação precisa passa pela Assembleia Legislativa. O presidente da câmara garantiu que as partir desta quinta as tratativas documentais para a finalização do processo já começaram.

"A partir de hoje já começamos as tratativas documentais para saber como vai ser esse ato. Ontem conversamos com o Noraldino e com o Vice-Governador. A câmara no dia 07 de abril completa 170 anos. A previsão é que nessa data possamos fazer um ato consolidando esse processo", finalizou Garotinho.

PROJETO PARA O ATUAL PRÉDIO DA CÂMARA

O atual prédio ocupado pela câmara é da PJF. Recentemente ele passou por obras de melhorias o que valorizou o local, de acordo com a prefeita. Margarida explicou como a prefeitura pode usar o prédio.

"Retornando esse espaço para o município, nós certamente criaremos um fórum de discussão para que nós tenhamos um emprego melhor de suas instalações. Afinal de contas fica em um lugar nobre com excelentes instalações e que recentemente foram muito valorizadas com a reforma feita ainda na presidência da mesa passada".





Tags:

Câmara de Sorocaba | Concurso público | Sorocaba