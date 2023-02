SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende quintuplicar os contratos com municípios feitos por meio do Desenvolve SP, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante evento do banco BTG Pactual Rogério Cassimiro/Governo do Estado de Em 2023, a previsão é de projetos que totalizem R$ 749 milhões, contra R$ 140,3 milhões realizados no ano passado.

O foco, segundo a agência, será nos municípios pequenos do estado. Os projetos podem incluir desde obras viárias e de saneamento até iniciativas de melhoria de gestão pública.

O governador tem colocado como meta mudar o perfil da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com foco no incentivo ao empreendedorismo e na criação de um ambiente de negócios favorável no estado.

A pasta é comandada por Jorge Lima, que tem experiência como executivo de grandes empresas, enquanto a Desenvolve SP está a cargo de Ricardo Dias Brito, que era professor de economia da USP.