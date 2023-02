SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (17) que testou negativo para Covid-19. Nas redes sociais, Tarcísio disse que retomou os despachos no gabinete do Palácio dos Bandeirantes e que está sem sintomas da doença há alguns dias.

No dia 12 de fevereiro, o político anunciou que estava doente, com sintomas leves, e explicou que despacharia normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo todos os protocolos de segurança.

Na ocasião do diagnóstico, Tarcísio comunicou que seria acompanhado pelo médico Esper Kallás, presidente do Instituto Butantan.