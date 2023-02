SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada Duda Salabert (PDT-MG) obteve na última quarta-feira (15) uma sinalização do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) de que, se o PT não pleitear a comissão de Meio Ambiente da Câmara, o PDT poderia contar com apoio do governo para comandar o colegiado.

O aceno se dá após circularem informações de que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP), eleito deputado federal por São Paulo, seria indicado para presidir a comissão --mais tarde, ele negou haver qualquer articulação nesse sentido.

Segundo Salabert, na conversa com Padilha, o ministro disse que o PDT tem "grandes chances" de conquistar o espaço. "A ideia é que se o PT não for pleitear esse espaço, que um partido alinhado, do ponto de vista político e ideológico, ocupe essa cadeira, já que ela é fundamental para o desenvolvimento da agenda climática do governo Lula."

Tradicionalmente, o PDT costuma pleitear a comissão de Trabalho. Neste ano, no entanto, o partido decidiu abrir mão do colegiado para disputar o Meio Ambiente, de acordo com a deputada. Ela disse ter recebido apoio do presidente licenciado do partido, Carlos Lupi --atual ministro da Previdência Social.

Caso eleita para o comando da comissão, Salabert disse que sua prioridade será fortalecer a legislação ambiental do país e atualizá-la para o contexto de crise climática.

"É preciso frear o lobby de alguns campos que buscam desmontar a legislação ambiental e aprofundar a crise climática e hídrica no país", afirmou. "Sabemos que esses setores antiambientais têm um lobby muito grande no Congresso. Acho que o primeiro passo é a gente conseguir frear essa agenda que atravessou o Brasil nos últimos 4 anos."