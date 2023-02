BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As organizações Frente Favela Brasil e Unegro (União de Negros e Negras pela Igualdade), que integram a frente nacional antirracista, apresentaram ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a proposta de criação de uma versão negra da personagem Maria Gotinha como forma de ampliar a vacinação em favelas.

A sugestão foi feita durante reunião realizada na última sexta-feira (17) com o objetivo de discutir formas de ampliar a imunização em favelas e periferias como garantia de direitos humanos.

Ao ministro, as entidades destacaram a necessidade de criação de estratégias de defesa dos direitos humanos nas comunidades mais pobres. A personagem Maria Gotinha negra se insere nesse contexto, indicam as organizações, que defendem que seria uma forma de demarcar o novo momento de diversidade e inclusão no país.