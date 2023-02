SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Salles (PL-SP) montou seu gabinete de deputado federal com pessoas que trabalharam no Ministério do Meio Ambiente durante sua passagem pela pasta.

Todos os oito nomeados por Salles fizeram parte de sua equipe em algum momento entre dezembro de 2018, quando foi escolhido por Jair Bolsonaro (PL), até junho de 2021, mês de sua saída do ministério.

Entre os escolhidos há dois militares, Alexander Fortes do Nascimento, coronel do Exército, e Luis Carlos Hiromi Nagao, tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo.

Também foram nomeados Cleber Augusto Silva, David Boutsiavaras, Djanira Barbosa de Gouveia, Gastão Donadi, Rachel Gonçalves dos Santos e Randson Pereira.

Salles diz que os escolheu porque são pessoas de sua confiança e que, por ora, não vê necessidade de nomear mais pessoas.

A passagem de Salles pelo Ministério do Meio Ambiente foi marcada por críticas de ambientalistas, que o viam como um agente do governo que advogava pela pauta ruralista. Um dos momentos mais controversos de sua gestão aconteceu quando propôs em reunião interministerial que o governo fosse "passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas".

Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele disse que pretende rever legislação ambiental como deputado.