SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSOL anuncia nesta quinta-feira (23) a candidatura do deputado estadual Carlos Giannazi para a presidência da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). A eleição ocorre em 15 de março.

O parlamentar vai para o enfrentamento com André Prado (PL), correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro que conseguiu agregar uma aliança que vai de PT a PSDB e é o favorito na disputa. É o candidato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Giannazi está em seu quinto mandato e atua como oposição desde os governos tucanos.

Em sua plataforma está a revogação de projetos aprovados em gestões anteriores, como a reforma da Previdência estadual, a reforma administrativa e as privatizações de parques, florestas, cavernas e do Ibirapuera.

Outra promessa que constará em sua plataforma será abrir o estacionamento da Alesp nos finais de semana e feriados para os frequentadores do Parque Ibirapuera e o fim do Zona Azul na região, para facilitar a presença da população nas audiências e votações.