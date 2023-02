SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Marcelo Bretas, que foi o responsável por ações da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, postou uma foto no último domingo (19) com um grupo que incluía o governador do estado, Claudio Castro (PL).

O evento era a tradicional Feijoada do Amaral, que reúne famosos durante o Carnaval. O juiz depois apagou a imagem.

A foto foi publicada às vésperas do início de um julgamento sobre a conduta do magistrado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Uma das alegações contra o juiz é justamente que ele se comportou de forma imprópria ao se relacionar com políticos de direita no passado.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, o juiz chegou a pegar carona no avião oficial do então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para ir à posse de Jair Bolsonaro, em 2019, divulgando uma selfie.

Em 2020, ele foi condenado à pena de censura por participar de ato político com o então presidente.