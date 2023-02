BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro José Dirceu (PT) foi internado nesta quinta-feira (23) em um hospital de Brasília.

Segundo o hospital DF Star, o petista não tem previsão de alta. Ele foi internado com um quadro de "hematoma subdural" e foi submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem.

O problema costuma causar dores de cabeça por gerar um acúmulo de sangue que exerce pressão no cérebro.

"O hospital DF Star informa que o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva foi admitido nesta unidade com quadro de hematoma subdural, sendo submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem. No momento encontra-se em observação na Unidade Intensiva, em respiração espontânea. Sem previsão de alta", diz a nota.

Ministro mais poderoso da primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciada em 2003, Dirceu não ocupa nenhum cargo no atual governo, mas exerce grande influência no PT e em decisões do Executivo.

Prova disso é que seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), foi escolhido líder da bancada da sigla na Câmara.

No evento de aniversário do PT na última semana, ele foi muito aplaudido pela militância e mencionado nos discursos da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e por Lula.

"Companheiros e companheiras, eu quero agradecer cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido e aqui estou vendo a Gleisi e o Rui Falcão, José Dirceu e eu mesmo já fui presidente [do partido]", disse o chefe do Executivo.

Dirceu deixou a chefia da Casa Civil em 2005 em meio ao escândalo do mensalão. Mais tarde, ele foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos e dez meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa por envolvimento no caso de repasse de verbas a deputados em troca de votos no Congresso.