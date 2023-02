SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse, em sessão transmitida ao vivo nesta quinta-feira (23), que o Palmeiras não tem título do Mundial de Clubes.

Corintiano declarado, o jurista fez a brincadeira com o colega Dias Toffoli, torcedor da equipe alviverde, durante uma sessão do tribunal que discutia o uso de aplicativo russos no Brasil -como o Telegram, citado pouco antes da declaração.

Moraes falou sobre o Palmeiras ao citar o fim da parceria entre Corinthians e MSI, que teve indícios de envolvimento do magnata russo Boris Berezovscky.

"Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirparmos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012, [título] que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli", disse o ministro.

Nessa sessão, os ministros decidiram, por unanimidade de votos, que autoridades brasileiras podem requisitar dados sigilosos de usuários diretamente a representantes no país de grandes empresas de tecnologia, como Facebook e Google.

O STF analisou se pedidos de informação deveriam ser feitos por meio de cooperação internacional ou se poderiam ser endereçados diretamente às representantes das empresas no Brasil, e entendeu que as duas opções são possíveis.

Na prática, solicitações diretas às representantes das empresas aumentam a capacidade das autoridades de obter os dados desejados, uma vez que a cooperação internacional possui um trâmite mais demorado e as sedes das big techs no exterior possuem meios de protelar ou mesmo não atender às solicitações.