SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) escolheu o advogado Felipe Carmona Cantera para o cargo de diretor de administração e finanças da Fundação Itesp, responsável pelas questões agrárias e fundiárias em São Paulo.

Carmona é considerado braço-direito do deputado federal Mario Frias (PL-SP) e ficou responsável pela secretaria de Direitos Autorais da Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos. Antes disso, trabalhou no gabinete do deputado estadual bolsonarista Gil Diniz (PL-SP), o Carteiro Reaça.

Bolsonarista, ele tem como prioridade a pauta armamentista. Ela foi a base de sua candidatura a deputado estadual por São Paulo em 2022, quando não se elegeu.

Desde então, ele vinha trabalhando para assumir o Memorial da América Latina, que ficou com Pedro Mastrobuono. Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Carmona se queixou a aliados de ter sido passado para trás.

Centrado nos problemas agrários, o Itesp tem como interlocutores constantes os movimentos quilombolas e do campo, como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), com os quais os bolsonaristas têm relação tensa.