BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro José Dirceu (PT) teve alta nesta segunda-feira (27) do hospital DF Star, em Brasília. Ele havia sido internado na última quinta-feira (23) com dores de cabeça.

Os médicos liberaram o petista, que irá para casa para um período de recuperação. Ele foi internado com um quadro de "hematoma subdural", submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem.

No domingo, (26), por meio de nota enviada à imprensa, Dirceu afirmou haver deixado a UTI e que ficará "por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas".

Ministro mais poderoso da primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciada em 2003, Dirceu não ocupa nenhum cargo no atual governo, mas exerce grande influência no PT e em decisões do Executivo.

Prova disso é que seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), foi escolhido líder da bancada da sigla na Câmara.

No evento de aniversário do PT na última semana, ele foi muito aplaudido pela militância e mencionado nos discursos da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e por Lula.

"Companheiros e companheiras, eu quero agradecer cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido e aqui estou vendo a Gleisi e o Rui Falcão, José Dirceu e eu mesmo já fui presidente [do partido]", disse o chefe do Executivo.

Dirceu deixou a chefia da Casa Civil em 2005 em meio ao escândalo do mensalão. Mais tarde, ele foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos e dez meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa por envolvimento no caso de repasse de verbas a deputados em troca de votos no Congresso.

"Papai já está em casa! Foram 5 dias de hospital e graças a Deus, deu tudo certo. Nossa gratidão a equipe médica, funcionários e todos que estavam juntos nesta corrente positiva", escreveu Zeca Dirceu no Twitter.