SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil) não informou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio de pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça. Ele entregou a declaração de bens em 2022, quando registrou sua candidatura a deputado federal. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Na época, Juscelino possuía ao menos 12 animais Quarto de Milha, comprados em leilão. Segundo a reportagem do Estadão, os cavalos são criados no haras do ministro em Vitorino Freire, no Maranhão, onde ele mandou asfaltar uma estrada que passa por fazendas da família com dinheiro do orçamento secreto.

Em sua declaração ao TSE, Juscelino Filho informou um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras. O valor declarado por ele é semelhante aos R$ 4,426 milhões que ele movimentou em leilões desde 2018, diz o Estadão.

No mesmo período, além da compra de cavalos, Juscelino Filho vendeu 14 animais da raça Quarto de Milha. O UOL procurou a assessoria de imprensa do ministro. A matéria será atualizada quando houver manifestação.

Nos leilões de animais, Juscelino Filho é festejado pelos organizadores, que o tratam como dono do haras em Vitorino Freire. "Comprador é Parque & Haras Luanna, é Vitorino Freire, Maranhão, é o nosso deputado federal Juscelino Filho", festejou o consultor Júnior Machado num vídeo de 2020.

No papel, o haras pertence à irmã do ministro, a prefeita Luanna Rezende, e a Gustavo Marques Gaspar, um ex-assessor dele na Câmara. Gaspar está nomeado na liderança do PDT no Senado. O Estadão ligou para o haras na manhã de hoje e conversou com um funcionário que afirmou não conhecer nenhum Gustavo Gaspar.

**MINISTRO USOU AVIÃO DA FAB PARA PARTICIPAR DE LEILÕES DE CAVALOS**

No fim de tarde de uma quinta-feira, 26 de janeiro, Juscelino usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para sair de Brasília com destino a São Paulo numa viagem que justificou como urgente. Seus compromissos oficiais duraram 2h30, mas a viagem se estendeu até segunda-feira (30).

Naquele fim de semana, o ministro ?que é apaixonado por cavalos ?se dedicou a agenda inteiramente privada: assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus, recebeu o "Oscar" dos criadores e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio.

Decreto presidencial prevê que as aeronaves da FAB devem ser solicitadas obedecendo a uma ordem de prioridade. Primeiro, em casos de emergências médicas. Segundo, quando há razões de segurança. Depois, viagens a serviço. As diárias são pagas quando há necessidade de cobertura de despesas extraordinárias com o trabalho. A agenda do ministro não informa sua presença em nenhum dos eventos envolvendo animais.

Procurado, Juscelino não explicou por que usou avião da FAB na segunda-feira, quando seu compromisso oficial se encerrou ao meio dia de sexta-feira. Nem o recebimento de quatro diárias e meia no valor de R$ 3 mil quando sua agenda de trabalho justificaria uma.