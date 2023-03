SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas de São Paulo aprovou por unanimidade, nesta quarta (1º), as contas de Luiza Erundina da época em que ela foi prefeita da capital. A análise foi feita 31 anos depois que o órgão recomendou que elas fossem rejeitadas.

O Tribunal de Contas convidou também Luiza Erundina para ser recebida como reparação histórica. A defesa dela foi feita pelo advogado Flávio Caetano.

Em 1992, quando foi emitido o primeiro parecer do TCM, Erundina estava no último ano de seu mandato e uma condenação poderia torná-la inelegível. Na época, até mesmo adversários políticos da então prefeita saíram em defesa dela -especialmente lideranças do PSDB.

Eles diziam que Erundina era honesta e que sofria uma perseguição de malufistas paulistas. O caso passou a ser cercado de simbolismo.

A defesa de Erundina pediu a anulação do parecer do TCM por desvio de poder, argumentando que a decisão dos conselheiros tinha sido política. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deu razão à ex-prefeita. As contas dela acabaram aprovadas pela Câmara Municipal de SP.

Depois disso, Erundina já foi eleita para seis mandatos consecutivos como deputada federal.