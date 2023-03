BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que devolveu as diárias de viagens que fez para o Maranhão, seu estado natal, e São Paulo, nas quais teve poucas agendas e aproveitou para passar o fim de semana. Com isso, o ministro recebia mais diárias mesmo sem ter agenda pública.

"Já foram devolvidas as diárias referentes a viagem [para São Paulo]. A maior prova de que não há ilegalidade por parte do ministro é o fato de em 19/01/23, por exemplo, ele ter devolvido diárias relacionadas ao voo com destino ao Maranhão. Ou seja, fato ocorrido mais de um mês antes da imprensa tratar de assunto dessa natureza", disse, em nota, o ministro.

A viagem para o Maranhão ocorreu entre 12 e 16 de janeiro Já a para São Paulo foi entre 26 e 30 do mesmo mês.

Nesse segundo caso, o ministro teve apenas duas agendas oficiais e aproveitou a estadia na capital paulista para participar de um evento relacionado a cavalos Quarto de Milha, como revelou o jornal O Estado de S. Paulo. Juscelino Filho é criador de animais da raça.

"Subsequente ao cumprimento da agenda oficial, o ministro usufruiu, sim, do seu direito de praticar atividades de foro particular em São Paulo. Portanto é inaceitável aventar qualquer prática ilegal, tampouco imoral da autoridade pública ao desfrutar do seu período de folga para participar de qualquer compromisso, no caso em questão", afirmou o ministro sobre o assunto.

O ministro foi e voltou para São Paulo em aviões da FAB. Isso aconteceu, explicou o Ministério das Comunicações, porque "o ministro foi a São Paulo (SP) cumprir agenda oficial, de interesse público, conforme divulgado nos meios de comunicação deste ministério".

Em relação à volta, dois dias depois da última agenda oficial na cidade, o ministro disse que "não há óbice algum seu retorno a Brasília no dia 30/01, via FAB, uma vez que o ministro retornou em voo compartilhado solicitado pelo Ministério do Trabalho".

A prática de ficar dias a mais no início ou no fim de viagens e assim inflar as diárias não se restringe a voos nacionais. O ministro fez o mesmo nas duas viagens internacionais que fez desde que assumiu o cargo, uma para Portugal e outra para a Espanha, onde está no momento.